Pank: kas laenuvõtmine on praegu mõistlik otsus?

Näiteks enamike Swedbanki laenuklientide kuumakse on euribori tõusust tingituna kasvanud alla 100 euro ja me näeme oma praktikas igapäevaselt seda, kui tugevaks on muutunud Eesti inimeste finantskirjaoskus, sest raskuseid laenumaksete tasumisel on seejuures väga vähestel.

Samas loota, et lähitulevikus saabub aeg, mil terve laenuperioodi vältel püsivad intressid stabiilselt madalal, ei ole ilmselt mõistlik. Ka praegu jätkavad intressimäärad langemist, euribor on viimasel paaril kuul olnud stabiilne ja turud ootavad, et Euroopa Keskpanga otsused tooks kaasa ka eluasemelaenu aluseks oleva kuue kuu euribori langetamise. Seega, kui kodu on vaja, ei maksa selle ostmist edasi lükata.

Pangad hindavad hoolikalt laenusoovija maksevõimet, et laenuvõtjad ei jääks oma maksete tasumisega tulevikus hätta ka siis, kuid intressid ootamatult kõrgemaks lähevad. Nimelt jälgitakse kodulaenu maksimaalse ülempiiri arvutamisel väga täpselt, et laenuvõtja igakuised finantskohustused ei oleks suuremad kui pool tema sissetulekutest. Alates 1. aprillist käesoleval aastal arvutatakse laen intressimääraga minimaalselt 6%-ga või tegelikuga, kui see on suurem kui 6%.

Milline kuumakse?

Kodulaenude turg liigub meil siin Eestis sarnaselt Leeduga. Aastases võrdluses on uute laenude võtmine vähenenud, kuid samas saab öelda, et see langus on taandumas. Kuigi intressimäärad on tõusnud ja inimeste laenumakseid kasvatanud, ei ole see suurim laenuturu mõjutaja. Enim mõjutab turgu inimeste ebakindlus uute, suuremate ostude tegemisel ja just see osa võiks Eestis olla parem. Seda vaatamata sellele, et reaalpalk on eelmise aasta keskpaigast kasvanud ja järgmisel aastal jõuab see kukkumiseelse tasemeni tagasi. Nõrk kindlustustunne tuleneb aga töötuse kasvust, see paneb inimesi pelgama, et finantsolukord võib lähiajal halvemaks minna.