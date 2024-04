Euroopa Komisjon esitas läinud aasta lõpus ettepaneku muuta huntide rahvusvahelist kaitsestaatust, mis seni on „range kaitse all“, staatuseks „kaitse all“. Põhjuseks on huntide arvukuse kasv, mille tõttu on suurenenud ka kiskjakahjude juhtumid. Küsime Maalehe lugejatelt, kas huntide arvukust tuleks küttimisega piirata?