JURIST VASTAB | Miks minu raha eest ostetud korter jagati mehe eelmisest abielust laste vahel?

Ostsin oma raha eest korteri ja abiellusin mehega, kellel oli eelmisest abielust kolm last. Tegime abieluvara lepingu, millega andsin poole oma varast mehele. Kui mees suri, siis minu korter jagati pärimislepinguga nii, et mina ja kolm last mehe eelmisest abielust oleme kõik võrdselt 1/4 osas korteri omanikud.