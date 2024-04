Tutvuge enne huviriigi kinnisvaraturuga, jälgige viimaste aastate dünaamikat ja turu väljavaateid. Selgitage huviriigis välja, kui palju objekte on ehitusjärgus ja kui palju lähiajal turule tuuakse. Võib juhtuda, et pakkumine ületab nõudluse ning see põhjustab hindade langust. Märgake riske, näiteks on riskantne soetada ehitusjärgus objekt. Kui arendajal rahalist reservi ei ole, pole ta ka turukatastroofide vastu kindlustatud.