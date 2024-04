Ostsime hiljuti abikaasaga endale maja. Paari kuu möödudes ilmnesid sellel aga mitmed puudused. Nimelt ei hoiatanud müüja meid, et maja kanalisatsiooniga on midagi korrast ära ning tihti levib majas eriti sooja ilmaga vastik lõhn. Kes vastutab soetatud kinnisvara puuduste eest, kui need ilmnevad pärast müüki, küsib Maalehe lugeja.