Minu bioloogiline ema on alkohoolik ja narkomaan, kes pidevalt valas oma viha füüsiliselt välja ka minu peal. Seetõttu elasin enamuse oma elust kasuperes. Nüüd sain teada, et ema on haige ja võib tekkida olukord, kus pean hakkama maksma tema hooldamise eest. Kas on olemas seadus, mis mind sellest kohustusest vabastaks, küsib Maalehe lugeja.