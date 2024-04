„Vaimuelu“ saates tuleb juttu piiblist ja piibli lugemisest, ka sellest, kuidas teha seda nii, et loetust enam-vähem aru saada õnnestuks. Lisaks räägib Jaan Tammsalu mõned seigad oma elust, milles raamatute raamatul on olnud oma roll. Omaette lugu on aga see, kuidas sattus tema kätte Salme Reegile kuulunud piibel.