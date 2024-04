Raul Vinni: mis metroo? Tallinna kesklinn tuleks panna maksu alla, vot see oleks regionaalpoliitika

See ei ole sarkasm, vaid alles hiljuti ERRis kõlanud Metroogrupi ühe eestvedaja, arhitekt Jaan Jagomägi lause. Täpsemini kõlas see nii: „Meil on võimalik ühendada ära suurusjärgus 250 000 Eesti inimest 20 minuti sisse. Kui me võtame, et see on võib-olla viiendik kogu Eesti rahvast, siis see on üks kõige suuremaid regionaalseid projekte, mida võib üldse ette kujutada.“