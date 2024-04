Fassaadikatte valimine: puit, vinüül või kiudtsement – millist materjali eelistada?

Puidust välisvooder ei vaja ilmselt pikemat tutvustust. Puit on Eestis ja meie lähiriikides olnud traditsiooniline valik fassaadikattena aastakümneid. Puitkatteid valmistatakse tavapäraselt lehisest või kuusepuidust ning need on hinnatud loodusliku ilu, lihtsuse ja kättesaadavuse tõttu.

Positiivse poole pealt pakub puitvooder välimust, mida on võimalik kohandada täpselt isiklikke eelistusi või arhitektuuristiili arvestades. Puit on ka teiste materjalidega võrreldes soetusmaksumuselt üks soodsamaid lahendusi. Kuid lisaks positiivsetele omadustele on puidul ka varjukülg, milleks on edaspidine hooldus ja üldine vastupidavus.

Korduva hoolduse korral võib puitvoodrilaud püsida viisakas aastaid. Olenevalt piirkonnast ja kasutatud värvi kvaliteedist tuleb värvitud puitu puhastada ning uuesti üle värvida umbes iga viie aasta tagant. Juhul, kui puitu korrapäraselt ei hooldata, jätab niiskuse ja temperatuuride mänglemisest põhjustatud värvikihi koorumine materjali kaitseta. Sellisel juhul on materjal vastuvõtlikum võimalikele mädanemisprotsessidele, samuti ei näe värvikahjustustega fassaad kuigi kena välja.

Vinüül- ehk plastvooder

Vinüül- ehk plastvooder on Eestis vähem tuntud fassaadimaterjal, mida on erinevates värvides, suurustes ja reeglina on valikus ka siledad või puitu imiteerivad viimistlused. Plastist voodrilauad ühendavad kaasaegse traditsioonilisega, kuid lähedalt vaadates need kedagi siiski ära ei peta.

Välimuselt võib hea plastvooder puidust välisvoodrilauast kauem esteetiline püsida, kuid aja jooksul kipub materjal UV-kiirguse tõttu siiski pleekima ja väänduma. Samuti muutub vinüül rabedaks ja lõhenemisele vastuvõtlikuks ka väga külma ilmaga.

Kiudtsemendist voodrilaud