Tarmo Michelson: ka Eesti võiks tulevikus saada suitsuvabaks riigiks

Mu ema elab Haapsalus. Üksi. Igapäevaselt käib hooldaja. Mina Tartus. Ema on terve elu suitsetanud. Vähemalt pakk/poolteist päevas. Ükskord viis hooldaja talle tulekindla teki. Järgmisel päeval oli selles sigaretiauk. Voodi juures on öökapp. Pruun, kuid pealt mustatäpiline suitsukonide põletusjälgedest. Madratsil ka mitu suitsuauku. Kui vahel juhtub, et ema telefon on välja lülitatud, siis esimene mõte ongi see kõige hullem. Ema jääb üha vanemaks ja suitsetamise suhtes lohakamaks. Suitsetamine pidi saama lõpu!