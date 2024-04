Sünoptik Kairo Kiitsak: võtke soojad riided välja, lumi tuleb tagasi. Välistatud pole ka jäävihm

Neljapäeval tugevneb Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhuala, samal ajal laieneb Ukraina kohalt Leedu ja Lätini madalrõhkkond. Eesti jääb kahe rõhkkonna piirimaile. Sajuhooge on üksikuid ja need tulevad alla vihma ja lörtsina, mõnes paigas ka vähese lumena. Õhutemperatuur on öösel –4...+2, päeval +1...+6, Eesti lõunaosas kuni 8°.