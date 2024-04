Metsamees Andres Olesk: emotsioone saab kinnitada või ümber lükata ainult läbi teaduse

1. Aasta metsanduskoostöö tunnususe tõi kestlik mõtteviis ja vastutustundlik arendustöö. Selle pälvis töörühm, kuhu kuulusid 30 erinevat metsandusorganisatsiooni, mis käisid koos alates 2020. aastast enam kui 30 koosolekul. Selle tulemusena sündis PEFC jätkusuutliku metsanduse uuendatud standard. Auhinda vastu võtnud rühma moderaator Gunnar Reinapu tänas kõiki töörühma liikmeid, kes andsid oma panuse. „Läks rohkem aega, kui planeerisime selle nimel, et see standard saaks väga hea ja kõik aspektid oleks kenasti arvestatud,“ sõnas Reinapu.

2. Aasta metsanduse innovatsiooni eest sai auhinna tähelepanuväärne koostöövorm, mida metsandussektoris veel sageli ei kohta. Teadlastega koostöös sünnivad lahendused praktikutest ettevõtjatele. Konkreetse tunnustuse pälvis teadustöö, mis keskendub lehtpuuistandike rajamisele Eesti Maaülikooli ja Foreko grupi koostöös. Auhinna võttis vastu gruppi kuuluva Valga Puu juht Andres Olesk, kes ütles, et kellel on võimalus panustada teadusse, siis on see ühtlasi ka kohustus. „Pikka aega on domineerinud sektoris veendumused ja emotsioonid,“ täpsustas ta. „Neid saab ümber lükata või kinnitada ainult läbi teadmiste ja teaduse. Kutsun kõiki üles teadusse panustama!“

3. Metsandussektori aasta sõber on oluliselt panustanud metsanduse jätkusuutlikkuse tagamisse ja aidanud kaasa metsanduse arengule ning teadmise levikule. Tartu Ülikooli ökoloog Jaan Liira on toetanud ökohüvede integreeritust metsandusse, osalenud kaitsealade moodustamises, on aidanud leida metsadebatis osapoolte ühisosa. Ta on üks vähestest ökoloogidest, kes suudab oma tegevusvaldkonda metsamajanduse integreerida. „See on hoopis teine tunne, kui saada auhind artiklite arvu eest,“ sõnas Liira. „See tuleb puhtast südamest ja tunnetest. Suure panuse tunnustuse pälvimisest andise ilmselt ka PEFC töögrupis osalemine.“