Millal valida käsitsi tegemise asemel hoopis rasketehnika?

Cramo masinapargist leiab nii teleskooplaadureid, elektrilisi aiakärusid, minilaadureid kui ka ekskavaatoreid ja laadureid. Nende seadmetega õnnestub ära teha kõik vajaminevad kaevetööd kaablite paigaldamiseks, vundamendi rajamiseks, samuti pinnaseveod haljastusel või näiteks heki istutamiseks, ehitusjäätmete äraveoks jne.

Minilaaduriga teeb töö ära ühe päevaga

Liivjõe toob näite, et kui haljastuse jaoks on vaja laotada 2–3 koormatäit mulda, siis minilaadur teeb selle töö vähemalt kümme korda kiiremini ära kui inimene aiakäru ja labidaga käsitsi. „Siinjuures oleneb, kui sina peal inimene masinaga on, aga keskmine laadurikasutaja teeb 60 tonni pinnatäidist umbes ühe päevaga. Käsitsi võib sellist tööd teha mitu päeva või isegi mitu nädalat, kui inimene käib argipäeviti tööl ja tegutsemiseks on ainult nädalavahetused ning tööpäevade õhtud.“

Lisaks koorma vedamisele teeb rasketehnika elu lihtsamaks ka kaevamisel. „Kui näiteks on vaja kaevata paarkümmend meetrit uue aia vundamenti, on abi miniekskavaatorist. Vundamendikraavi kaevamine labidaga võtab kindlasti rohkem aega,“ lisab Liivjõe.

Raskeimaid kive või pinnast saab hõlpsasti transportida akutoitega elektrilise 4x4 minikalluriga. „Meil on ka väikesemaid mururehvidega Avanti laadureid, mille laadurkopa tõstevõime on 0,8-1,0 tonni – nii ei saa õrnemad pinnased suuri kahjustusi. Meeles tuleks pidada, et varem töötlemata pinnaselt materjali liigutades on sageli vaja eraldi masinaid kaevamiseks ja laadimiseks. Kehva kandevõimega pinnasel võiks rasketehnika alla haljastuse säästmiseks kasutada pinnase kaitseplaate, mis on saadaval Cramo tootevalikus,“ selgitab Liivjõe.

Liivjõe sõnul on rasketehnika kasutamisel ajaline kokkuhoid märkimisväärne. „Väljakaeved, aiapostide augud, elupuude istutamine, mulla vedu ja tasandamine on kõik kordades kiirem võrreldes käsitööriistadega.“