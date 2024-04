Jaanus Purga: põlevkivi kaevanduste sulgemine ei jäta inimesi tööta, vaid loob üle 1200 uue töökoha

Päris laialt on levinud müüt, et õiglase ülemineku käigus saabub häda Ida-Viru õuele – põlevkiviga seotud tuhanded töökohad ning suur tulu riigile kaovad. Ning et selle asemele ei tule mitte midagi või tuleb nii natuke, et ikka on käes suur häda.