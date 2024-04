AVASTUS | Teadlased väidavad, et leidsid tõendeid päikesesüsteemi peidetud planeedist

Aastaid on osad astronoomid väitnud, et meie päikesesüsteemi äärealadel asuvate objektide ebatavalist käitumist saab kõige paremini seletada mõne teise, avastamata planeediga. Nüüd ütleb teooriat populariseerinud astronoom Konstantin Batõgin, et tema ja ta meeskond on leidnud veel rohkem tõendeid, mis viitavad planeedi olemasolule.