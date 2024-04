Kuningmänni järeltulijate eest kogus fond metsandusharidusele üle 1300 euro

„Eesmärk on üllas. Lisaks metsasektori ja ülikooli koostöö tihendamisele saab aidata kaasa sellele, et huvilised noored leiaks oma tee endiselt maaülikooli ja oleks motiveeritud metsanduslikku õpet läbima,“ sõnas Lamp. „Selleks finantseerib fond neid läbi stipendiumite, mida on kavas anda nii rakendusliku puidutöötlemise õppekava tudengitele kui ka bakalaureuse metsandusõppe tudengite, edaspidi jätkatakse ka magistri- ja doktoriõppekavade tudengite motiveerimist.“