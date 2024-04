Illegaalse prügihunniku leidja: mitu korda peab ühest asjast teada andma?

Eelmise aasta sügisel avastas üks Rae valla elanik, et Kurna külas on keegi oma prügihunniku kraavipervele poetanud. Otsides infot, kellele peaks sellest teada andma, sattus ta kummalise pingpongi keskele.

Rae valla kodulehel seisab info, et jäätmete ebaseaduslikust ladestamisest tuleb teada anda riigiinfo telefonil 1247 või meiliaadressil 1247@112.ee. Seega saatis ta mullu 12. septembril viidatud aadressile e-kirja, millele tulnud vastusest oli näha, et info saadeti edasi Rae valla üldaadressile.