Kolonelleitnant Toomas Väli: Slava Ukraini skandaalist tuleb üle saada – terve maailm on petiseid täis

Hetkel pole ukrainlastel teha muud, kui oma positsioone kindlustada ja vägesid hajutada. „Reaalsuses on ainuke asi, millele oma lootusi panna, see, et lääne abi Ukrainale jätkub,“ tõdeb Väli.

Kolonelleitnandi hinnangul on õnneks Saksamaa kaitsepoliitilises mõtlemises toimunud suur muudatus. Samuti Prantsusmaal. „Venemaa saab küll Hiina ja Kasahstani kaudu materjali selleks, et moderniseerida rumalaid pomme, kuid kvalitatiivset hüpet see ei too. Kui lüüa kokku Euroopa Liidu ja Põhja-Ameerika majanduslik võimsus ning panna teisele kaalukausile Venemaa, siis on olukord veel meie kasuks. Senikaua, kuni me Ukrainat toetame, suudavad nad ka vastu pidada.“