Rene Reisner: puhta elektri tootmisel saame loota vaid iseendale

Eesti on seadnud endale suure eesmärgi toota 2030. aastal kogu riigis vaja minev elekter taastuvatest allikatest. See ei tähenda, et tuulepargi peaks ehitama igale vabale maalapile, vaid oluline on leida sobivaimad alad, hoides loodust ja kuulates elanike arvamust.