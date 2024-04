Hannes Rumm: kas Urmas Reinsalu üritab Vene kodanike valimisõigusest teha oma „abielureferendumi“?

Usun, et väljend „abielureferendum“ tuleb enamikule lugejatest tuttav ette, aga selle sisu mäletatakse juba üsna ähmaselt. Ometi tuvastas Norstati küsitlus veel 2020. aasta lõpus, et 75% küsitletutest osaleks abielureferendumil ning 63% hääletaks selle poolt, et abielu jääks Eestis ainult mehe ja naise liiduks.