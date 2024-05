Hillar Padu: Enn Eesmaa paneb raadios kuulama mälu ilu

Nauditav tämber ja tark jutt – see on mälu ilu. Meenub, et 60+ aastat tagasi olin keskkooli lõpetamas, kui toimetati nõukaaegse ENE ettetellimist. Soovijate sabad tekkisid poolest ööst. Austusega meenutati Richard Kleisi Pätsi-aegset, Eesti esimest entsüklopeediat, mis oli bukinistlik rariteet ja isegi keelatud kirjandus.