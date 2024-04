FOTO | Kas on Kaja Kallase sarnane? Võrokas kinkis peaministrile enda joonistatud šaržid

Üks esimesi, kes esmaspäeva õhtul Võru kultuurimaja väikeses saalis koha sisse võtab, on kohalik šaržikunstnik Kristjan Lume. Saalis on ka kaks erariietes politseiametnikku, kellele ta oma joonistusi näitab ja selgitab, et soovib lõbusad portreed Kaja Kallasele kinkida. Politseinik uurib ja puurib pilte ning annab noogutusega märku, et võib küll.