MAALEHE REISIBLOGI | Hamamis pesti ränduritelt viimnegi reisiväsimus. Täna koju!

Lõppemas on Maalehe ja Germalo reis Türki. Reisisellid on löönud kõhutantsu, kohtunud metssigadega, sõitnud kuumaõhupallidega, imetelenud lugematuid varemeid, mošeesid ja paleesid. Eile pesti end puhtaks ka. Nüüd on aeg kohvrid kokku pakkida.