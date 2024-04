Tänavune kevad on muutliku ilmaga, kuid sellele vaatamata on aprill ikka see aeg, kui rehvid peavad vahetatud saama.

Seda nõuab ühtepidi seadus, aga teistpidi asjaolu, et kallimat talverehvi liigselt kasutama keegi ka ei kipu. See on taas täiendav kulu. Kui siia kõrvale lisada aga asjaolu, et vanarehv muutub oma elukaare lõpus esmapilgul tülikaks jäätmeks, siis tasub igal majapidamisel rehvide taaskasutamisega kursis olla.