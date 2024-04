Püha Johannese kooli direktor: töötajad lahkuks kohe, kui koolipidamisel oleks mingigi kehv mekk küljes

Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul räägib Jaan Tammsalu autorisaates aprillis avaldatud kahtlustest, et tema kool on seotud Moskva patriarhaadiga. Samuti räägitakse, kuidas kool on tulnud toime õpilaste nutiseadmetest välja saamisega ja kuidas luua ruumi, kus inimesed tunneksid end hästi.