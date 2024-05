Unistused täituvad: potipõllupidaja teekond kontorilaua tagant noortalunikuks

„Viimastel suvedel oleme veetnud perega palju aega maakodus, Raja talus Põlvamaal. Alustasime mesindusega, korrastasime ja koristasime taluhooneid. Ühel suvepäeval, kui istusin õues vana tamme all, tekkiski idee rajada põllumaale vaarikaistandus ja hakata tulevikus marju ise külmkuivatama,“ meenutab Kairi Kuusik idee sündi.

Tänaseks on perenaine jõudnud istanduse rajamise lävele: toetus on pangakontole laekunud, nõuanded kogutud, taimed ja tehnika valmis. Muld on tahenenud ja istanduse maa on ettevalmistamisel. Paari nädala jooksul saab hektari jagu vaarikataimi mulda. Kairi loodab veidi ka heale õnnele.

Raja talu asub Eesti kagunurgas Kanassaare külas, Põlva vallas ja ajaloolise Vana-Võrumaa Räpina kihelkonnas Põlva-Räpina maantee ääres omaaegse Räpina kihelkonna ja Toolamaa mõisa maade piiril, millele viitabki Raja nimi. 1885. aastal Toolamaa mõisa renditaluna loodud talukoht osteti sajandi lõpuks välja.

„Miks just vaarikas? Vaarikas on minu lemmikmari. Tean, et kõige kasulikum on neid marju tarbida värskelt, kuid alles mõned aastad tagasi avastasin, et väga meeldiva maitsega ja tervislikud on ka külmkuivatatud marjad. Tundus hea plaan kasvatada seda, mida ise armastan süüa. Samas on marja hind suhteliselt kõrge. Samuti sobib vaarikas hästi mesindusega, millega tegeleme: taim vajab tolmeldamist ja mesilane saab vaarikalt hea nektarisaagi,“ avab ta valiku tagamaad.

Talvel oma armastatud vaarika-piparmünditeed juues jõudis Kairi järeldusele, et riskide maandamiseks võiks veel üht kultuuri kasvatada. Miks mitte piparmünti?

Kindlust andis Eesti ühe suurima piparmündikasvataja selgitus, et turg nõuab rohkem, kui kasvatada jõutakse, ja ruumi uutele tulijatele jagub.