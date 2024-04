JURIST VASTAB | Sain koondamisteate: kas mul on õigus päevapealt lahkuda?

Aga mis saab siis, kui ma soovin kohe pärast koondamisteate saamist töölt lahkuda? Palun selgitage: kas mul on õigus nõuda, et läheksin töölt ära kohe või nädala pärast, kui olen koondamisteate saanud? Kas sel juhul peaks tööandja mulle maksma ette ka kolme kuu palga? Kui lahkun töölt alles 90 päeva pärast, siis kui suur on minu koondamistasu, küsib Maalehe lugeja.