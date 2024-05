Jalaprobleemid on ennetatavad: Abivahendid labajalgadele ja varvastele

Haamervarvaste puhul on varbad kõverdunud, nii et varvaste all on tühi ruum ja suur surve langeb nii pöia eesosale kui ka varvaste tippudele, tekitades nahapaksendid varvaste peale. Varvaste all olev tühi ruum tuleks täita vahtkummist või silikoonist toetuspadjaga, mis kinnitub aasadega varvaste külge ja püsib kindlalt paigal. Selline abivahend aitab varvastel sirutuda ja leevendada varvaste tippudele langevat survet. Üksiku haamervarba asendi korrigeerimiseks on olemas W-tugi, mis aitab varbaid joondada ja kaitseb juba deformeerunud varvast liigse surve eest.