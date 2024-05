Katrin Sak: kas valimatu kohanemine ellujäämisvõitluses ei lämmata normaalsust?

Viimastel aastatel räägitakse üha rohkem sellest, et inimestel tuleb ühiskonnas toimuvate muutustega lakkamatult kohaneda: tulla toime kliimamuutustega, võtta omaks hinnatõusud ja uued maksud, harjuda uutmoodi suhtlusmaneeridega, kus tunnustav õlalepatsutus on tabu ja soonormide aktsepteerimine vananenud igand. Toime tulevad ja edukad on vaid need, kel suurem võime kõigega muudkui harjuda.