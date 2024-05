KOGUKONNA HING 2024 | Valma külal pole Google’it vajagi, neil on Anne Schvede

Kuu aja eest sai Anne liigutusest silma veele: „1. aprillil sain 60. Naised aeroobikas tegid üllatuse, esitasid ägeda tantsu, mida koos õppisime. Sellisel hetkel mõtled, et ju ma ikka neile midagi loen, et nii ägedat üllatust organiseerida. Õnnepisar tuli silma.“

Videos räägib Anne Schvede, mida on vaja, et külas oleks hea elada:

Sellest on palju abi, sest sadamast küla kaugemasse otsa on vändata oma 10 kilomeetrit.

„Internetiühendus on meil siin, nagu on, ja kõigil pole Facebookigi. Telefonil pole kohati levigi. Kui mingi üritus tuleb, sõidan jalgrattaga kogu küla läbi ja panen sedelid igasse postkasti. Alles kukkusin rattaga, ime, et luud terveks jäid. Õnneks on lapsed juba nii suured, et aitavad auto või ATVga vahel teated laiali kanda,“ räägib ta.

Veidi hiljem turgatab Annele, et on ju üks unistus veel: kergliiklustee, sest maantee on maru kitsas.

„Külamajata poleks mingit seltsielu,“ ütleb Anne toonil, millele vastu ei vaielda. „Muu kõik on meil olemas, aga uut maja oleks veel tarvis, siia ei mahu enam ära. Mõned aastad tagasi pidime aastavahetuspeolt inimesi isegi koju saatma, sest ei mahtunud sisse. Uue maja projektki ootab lauasahtlis, et kui vaja, siis kohe võtta.“

Anne on see, kes kogukonna tegutsema paneb. See, kes korraldab ja teeb; elav entsüklopeedia, kes kõike teab ja mäletab; ka hädaabinumber, kellele mures helistada. Külamaja on mõne kohaliku jaoks ka nagu kirik – kui miski hinge närib, käib Anne juures rääkimas. Legendi järgi oligi selle koha peal varem palvemaja.

Püüab ääri-veeri uurida, kes ta konkursile esitas. „Mind on nimetatud valla kogukonna motivaatoriks, aga naersin, et eks ma ole ikka kogukonna mutt.“

Ning muheleb: „Meil on õnnelik aasta, tiitleid muudkui tuleb. Eelmisel aastal valiti meid Viljandimaa aasta külaks, nimetati Eesti külalislahkeimaks külaks, Viljandi vald andis mulle kultuuripreemia. Nüüd siis see kogukonna hinge asi.“

Anne sõnul on Valma väga kokkuhoidev küla, kus üksteisel käiakse abis isegi siis, kui suurt häda polegi.

Inimesi on kokku 147, neist 35 on lapsed. Koguni kuuel perel on kolm kooli- või lasteaiaealist last.

„Rahvast on meile juurde tulnud, meil pole isegi mahajäetud maju. See on koroonaaja positiivsem pool. Jaan Leetsar ütles, et tehke lapsi, tehke lapsi. Nüüd juba teevad,“ naerab külamaja perenaine ja uurib, kas ajakirjanik ikka Valma eelmist külavanemat Leetsari teab. Too oli iseseisvusaja alguses põllumajandusminister.

Üks koroonaajal Tallinnast Valmasse kolinud pereema annab liikumisringe ja Anne on väga rahul, sest kuigi Viljandisse on ainult 25 kilomeetrit, ei leia naljalt juhendajaid, keda kaluriküla rahva treenimine motiveeriks.

„Lapsed tantsivad, neid tuuakse meile isegi Kolga-Jaani poolt; aeroobika, naisteklubi, kokandus,“ vuristab Anne külamaja katuse alla koondunud tegevusi. „Naistepäevi ja 1. septembrit tähistame. Tegeleme palju ka lastega, näiteks teeme koostööd kohaliku Valma seikluspargiga.“

Ta rõhutab, et ükski ring pole sunnitud. „Kui ikka rahvatantsijaid ei ole, ei saa seda teha. Näiteks käsitööring on meil tugev. Ega me kogu aeg seal ka sokki koo. Saame kokku, teeme kohvi, keegi toob proovimiseks uue koogi ja alles siis hakkame käsitööd tegema.“

Valma rahvas on ka teatrilembene, käib Viljandi Ugalas või Rannus, sest Anne ostab piletid ja hakkab siis survestama, et tuleb minna. Vald annab bussi, nii et väga mugav.

Euroopa kultuuripealinn

Ettevõtmisi, kus Anne kättpidi juures, on hulgem. Ühed suuremad on mai esimese nädalavahetuse kohalik „Teeme ära“ talgupäev ja Valma kalasadamate päev. Samuti kesksuvel Tartu 2024 kultuuriprogrammi osana toimuv sisevete festival ja augusti teise nädalavahetuse kohvikute päev.

„Meie kokandusringi naised on saanud palju julgust väljas käia. Kõik nad küpsetavad väga hästi. Õnneloosiga teenime ka raha. Eelmisel aastal ostsime külamaja hoovi looduslikule kuusele jõulutuled,“ kiidab ta külanaisi.