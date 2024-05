UURING | Positiivne üllatus jahimeestele: enamik Eesti elanikest aktsepteerib jahipidamist

Puust usub, et kui linnastumise protsent on kõrge, siis jahipidamise aktsepteeritavus pigem langeb. „Eesti on linnastumise osas võrreldav Euroopa keskmisega. Eestlastel on siiani säilinud tugev side oma esivanemate maakohtadega ja loodusega. Kindlasti on see üks tegur, mis mõjutab jahipidamise kõrget sotsiaalset aktsepteeritavust,“ sõnas mees.