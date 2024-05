Juhani Püttsepp: teateid kultuuripealinnast

Aastaid laululavataguse tiigi ebamäärases staatuses ja kinnikasvamisohus mõnevõrra virelenud veekogu on nüüd linn puhastanud, kaldad korrastanud. Meie silme ees laiub kolme hektari suurune (see tähendab, et raudselt järv) kevadtuules isegi kergelt lainetav lacus, lake või der See, kus värske ajalehe, Supilinna Tirina andmeil elab nelja liiki konnasid.