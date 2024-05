Hebo Rahman: tuleb Lätti kolida, Eestisse ei jaksa enam kodu osta

Aga portaalist vaatab vastu tõeline ulme. Tahad korralikku maja, millel ka paar hektarit maad juures oleks? 80 000, 90 000, 120 000 eurot. Kehvemaid saab 50 000 eest ka, aga need on harva elamiskõlblikud. Vaheta ahje, põrandaid, tõsta seinu – need kümned tuhanded kuluvad sinna lihtsasti ära.