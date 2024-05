Uriinipidamatuse all kannatab üks naine kümnest. Kust saada nõu ja abi?

Pidamatuse tekkepõh jusi on palju ja sellest tulenevalt erinevad ka pidamatuse liigid, mis vajavad erinevat ravi. Esimene oluline samm mure leevendamisel on probleemi teadvustamine. Rääkige murest perearstile, kes teeb vajadusel uuringud ja suunab edasi uroloogi või günekoloogi juurde. Kaasaegsed ravimeetodid võimaldavad enamikke uriinipidamatuse vorme ravida või vähemalt leevendada.

Vaagnapõhjalihaste nõrkusest tingitud uriinipidamatust saab oluliselt vähendada järjepideva treeninguga. Tähtis on sobiliku treeningu valik ja sellega regulaarne tegelemine. Soovitatavad on Pilates ja jooga, hästi mõjuvad ka kepikõnd, ujumine, vesiaeroobika, rattasõit. Kuni 70% pingutusinkontinentsi all kannatavatest inimestest saab abi vaagnapõhjalihaste harjutustest. Need tugevdavad põit toetavaid lihaseid ja kõigele lisaks muudavad ka vöökoha saledamaks. Tulemuste saavutamiseks ei pea sugugi olema esimeses nooruses. Sümptomid võivad väheneda isegi 70- ja 80- aastatel. Selleks, et kasulik mõju ei kaoks, tuleb harjutuste tegemist jätkata ka siis, kui põieprobleem väheneb.