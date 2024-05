Lii Undusk, vanaema Võsu tänavavalgustusposti otsas

Lii päevad algavadki niimoodi, et kui keegi on andnud teada, et vaja on abi, siis tema läheb.

See on Liil hingel. „Kõik on olemas: näitlejad, publik, ruumid. Aga juhendajat ei ole!“

Täiusest, selgitab ta, on puudu aga laululava. Küllap annaks see ka tõuke taastada rahvateatri traditsioon.

Ta tuleb rannaklubist välja, huuled ja kampsun fuksiaroosad. Hommik on möödunud lasteaias abiks olles. „Seal jäi üks töötaja haigeks, aga abikäsi on hädasti vaja. Siis jooksen mina kohale.“

Kui klubihoone juures on puu najale toetatud roosa ratas, siis see tähendab, Võsu sädeinimene Lii on kohal.

Mälumäng Võsu Pähkel... Või astub üles mõni esineja... Kui Rannaklubi ja Meelespea seltsi juhtfiguur Lii midagi vedada on võtnud, siis on ka rahvas kõpsti kohal.

Toimub pidu – keset mände, noori, vanu –, kus igaüks on maskeerunud mõneks metsaelanikuks. „Kes oli jänes, see oli ikka täitsa jänes,“ ütleb Lii. Siin antakse endast maksimum.

Tema põhimõte on, et klubis teeb igaüks võimete kohaselt. „Kes ei jaksa, see teeb nii palju kui saab. Tulgu niisamagi nautima kohvilauda.“

Istutakse, arutatakse ilmaasju. Lii on märganud, et üksikud inimesed vajavad väga suhtlust. Varem oli ta ka hooldaja-abiline, käis ja aitas üksikuid eakaid. Enam mitte, aga toonitab, et temale võib alati helistada, kas või öösel.

Nagu Figaro, siin ja seal

Lii loeb veel ette tegemisi, mis võsukate ellu vaheldust toonud – naistepäevaüritus „Ilus naise päev“, emadepäev, Georg Otsa päev (ta ju puhkas suviti Võsul!), aga ka küüditamise mälestuspäev. Ning seenior-tantsuring, millega sel laupäeval Rakvere vallimäel üles astutakse.

Selle kõige kõrvalt on Lii klubihoone ja Võsu vallamaja – õigemini Haljala valla teeninduspunkti – koristaja. „Tänapäeval on õige öelda „puhastusteenindaja“,“ täpsustab ta muigega.

„Vahel mind noritakse ka – et kas sul, Lii, on üldse mõtet koju minnagi? Noh, ma olen ju hommikul seitsmest kohal ja õhtul viimane, kes uksed lukku keerab.“

Ja jätkab: „Meil on printsiip – kui teeme, siis hästi. Eks seepärast võtab kõik ka aega. Tore on teha, kui näed, et inimesed naudivad. Kui asi läheks raha peale, kui saaks palka ... no ei oleks päris see. Kõike ei saa siin elus rahaga arveldada.“

Klubi teenib catering’ist

Aga päris rahata ka ei saa. Meelespea liikmed maksavad kümme eurot aastas. Selleks et klubile lisa teenida, tehakse nn laudu, või nagu moodsamalt öeldakse – catering’i.

Et leppida kokku, mis kellast homme tellimuseks vaaritama hakatakse, tuleb läbi astuda Tiiu Kotkase juurest. Menüüs on kartuli-kilusuupiste, minipannkoogid ja maiused.

Tiiul on käsil kiire aiatöö ja ütleb, et vanainimesel aega üldse pole. Küsimusele, mis inimene see Lii teil siin on, põrutab ta otse: „Niisugust energiapommi nagu tema, mina teist ei tea! Igal pool on käed küljes.“

Nende käe alt ilmub eriline hitt – kompott, mis õigupoolest on kissell puuviljadega. Ja Lii rabarberi-kohupiimakook, mille retsepti jagada ei saa, olevat salajane, pärandus.