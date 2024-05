JURIST VASTAB | Kas mul on õigus nõuda võõrasema pangakontolt raha?

Nüüd kahjuks on minu eakas isa surnud ning mina ja mu vend oleme ühed tema vara pärijad. Siit minu küsimused: millisele osale tema varast on minul õigus? Ja kui suures osas? Kas on õigus saada ainult osa isa pangakontost või on mul õigus ka mingile osale tema naise, minu võõrasema kontost? Sest nad elasid ju koos üle kümne aasta ja kogusid koos vara. Kas mul on õigus ka mingile osale sellest majast, kus isa elas ning kus ta aastate jooksul nii palju ehitas, remontis, uuendas ja korrastas? Kas ma pean võtma tunnistajad, et isa ehitusi selles majas tõendada, küsib Maalehe lugeja.