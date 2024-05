Rääkides sõjast, on meie rahval ju eelmise sõja kogemused olemas, vanematel inimestel isegi meeles. Mul kui sõja lõpul, 1944. aastal sündinul on meeles sõjajärgne kasvuaeg, isegi 1949. aasta küüditamine – sellest ajast on mul võõristus igasuguste mundrite vastu.