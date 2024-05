Tauno Vahter: laadad on ajaga muutunud, kaupa pakutakse kõrgema hinnaga kui muidu

Täpset ühe aasta jooksul Eestis toimuvat laatade arvu on keeruline öelda, sest üritused on väga erineva mastaabi ning sisuga. Kas üks kaltsu- ja kaks vorstimüüjat on laat või lihtsalt putkamajandus? Kalendrite järgi toimub aasta jooksul üle 1200 ürituse, mis kasutavad enda kohta mingis vormis sõna „laat“. Miks nii palju? Kuidas on ajaga muutunud laatade tähendus?