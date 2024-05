AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Hyundai i20 on dünaamiline ning mis peamine – suure käigukangiga

Proovisõidu-Hyundai i20 oli kollakasrohelist värvi. Nii kollakasrohelist, et lausa mitu möödakäijat jäi seisma, et seda mulle öelda. See tähendab, et Eesti parklate traditsiooniline hõbehall-mustjashall on inimesi tüütama hakanud. Nad vajavad värvi ning Hyundai on selle ära tabanud.