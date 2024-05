Kiirustage! „Aasta põllumehe“ konkurss ootab tegijaid

Põllumeeste roll on asendamatu

„Viimasel ajal oleme palju kuulnud ettevõtete sulgemisest, ka meie sektoris. Seetõttu on eriti just praegu oluline esile tõsta ja näidata, kui asendamatu on põllumeeste roll nii toidutootjana kui ka tööandjana,“ ütles konkursi žürii esimees, aasta põllumees 2020 Kaja Piirfeldt.

„Eestlane on ju teadagi tagasihoidlik, aga kui sa kuskil omaette toimetad, nii et sind keegi ei näe ega kuule, on ka ettevõtlus raskendatud,“ on esile toonud 2021. aasta konkursivõitja, lihaveisekasvataja Andres Vaan Pärnumaalt. Lisades, et see tuntus, et põllumajandustootja on midagi saavutanud, annab kindluse ka tema toodangu ostjale.