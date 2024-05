VIDEO | „Karu osutus mölakaks!“ Mesikäpp jälitab vasikaga põdraema

Jääb selgusetuks, kuidas tagaajamine lõppes. Päntajalg võtab video lõpus hoo maha. „Loodame, et lugu lõppes hästi,“ seisab Jahimeeste Seltsi artiklis.

Karud murravad suuri loomi väga harva - üksnes kevadel ja sügisel, enne ja pärast taliuinakut. Neil perioodidel on neil rohkem energiat vaja. Eesti suurim kiskja pruunkaru on kõigesööja, kelle dieedi moodustavad peamiselt marjad, seened, kalad, puude lehed ja putukad. Samuti armastavad mõmmikud kaera ja mett süüa, nende hankimine on aga loomadele tihti keeruline.