LUGEJA KÜSIB | Mulle pärandati võlad. Kuidas pääseda soovimatust pärandist?

Meie isa lahkus pere juurest juba aastaid tagasi, nüüd on ta raskelt haige. Teame, et tal on elu jooksul kogunenud võlgu rohkem kui vara. Mida meie, tema täiskasvanud lapsed, peaksime tegema kohe pärast tema surma, kui soovime pääseda sellisest pärandist, mis koosneb peamiselt võlgadest, küsib Maalehe lugeja.