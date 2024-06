Teadlased arendasid välja uue kodumaise silobakteri, mis avardab ka Eesti eksporditurgu

„Kui Eesti teadlaste poolt isoleeritud ja labori- ning põllukatsetes tõestatud omadustega piimhappebakterid (Lactic Acid Bacteria – LAB) saavad Euroopa Liidu ekspertidelt turustamisload, siis näitab see, et meil tehtav teadustöö on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel,“ tutvustasid Eesti Maaülikooli teadlased Andres Olt ja Meelis Ots. Nad lisasid, et põllumajanduse ja silovalmistamise vaatenurgast tähendab see, et loomakasvatajatel on nüüd potentsiaali toota oma kasvatatud sööda toel veelgi enam piima.