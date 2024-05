Arpo Kullerkupp: metsamaale seatud piirangute rohkus võtab silme eest kirjuks

Metsaomanikud on looduskaitse poolt, kuid praegune hüvitiste süsteem on ebaõiglane ja keeruline.

Kümne aastaga on rangete looduskaitseliste piirangutega erametsade pindala ligi kahekordistunud. Tuhandetele metsaomanikele tähendab see, et küpseks saanud metsa raiuda ehk aastakümneid tagasi tehtud investeeringut välja võtta pole võimalik, praegused hüvitised kahju ei kata. Metsaomanikud on looduskaitse poolt, kuid praegune hüvitiste süsteem on ebaõiglane ja keeruline.