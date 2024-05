Janno Rüütle paneb Lutsu küla rahva Eestit päästma

Esialgu nohiseti omaette

„Tegelikult oli nii, et just Aigar oli see, kes 17 aastat tagasi – mäletan, et oli veel kevadine aeg, inimesed tegid aiamaad – kõndis perest peresse, et kuulge, igal pool midagi tehakse. Teeme ka jaanitule või midagi. Vaat tema andis siin esimese sädeme.“

Veel viis aastat

„Minu vanaema sündis siin majas,“ räägib Janno. „Vanaperemees suri ja siis see seisis umbes 25 aastat tühjana. Oli räämas ja võssa kasvanud, uuemad külaelanikud ei teadnudki, et siin talu on, sest hoone ei paistnud väljagi. Ja kui külaelu läks käima siin platsi peal, siis mõtlesime, et teeme selle talu ka korda ja nüüd uued omanikud lasevad meil siin tegutseda ja olla, talu hoovi peal oleme mitu lavastust teinud. Ja siin kohe on meie külamaja, kus peame oma jõulupidu ja kõik sellised külma ilma üritused on siin korraldatud. Tahan, et inimestel kaoks ära see tunne, et kui näiteks meil on talgupäev, siis keegi mõtleb, et lähme ka appi. Nagu kellelegi teisele. See on ju sama, et ütled – aitasin kodus naisel peenart kaevata. No ega ta siis enda jaoks kaeva, perele ju. Sa teedki seda enda jaoks, mitte teistele.“