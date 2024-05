See, mis siiamaani on olnud äärmisel juhul – nagu kunagi N Liidus –ainult köögilaua taga välja öeldav tabuteema, on viimasel ajal leidnud väljundi ka Saksa poliitikute suu läbi. Migrandid ja nendega seotud probleemid on nüüd esiplaanil.