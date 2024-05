„Vaimuelu“ taskuhäälingus räägib vaimulik Jaan Tammsalu lähemalt, mis püha on nelipüha ning mida see võiks meile mõttesse tuua. „See on püha, mis on hea aeg arutleda selle üle, mis on mu elust saanud ja kas see pidigi nii minema,“ sõnab Tammsalu.