LUGEJA KÜSIB | Mida pean teadma, kui tahan vanale vundamendile uue maja ehitada? Tohib ilma loata?

Ruumiliselt tuleb see uus ehitis sama suur, kui oli laut. Palun selgitage, kas maapiirkonnas oma kodus mõne abihoone lammutamisel on vaja valda teatada? Kas tuleb kohalikust omavalitsusest taotleda mingeid lubasid, et vana lauda asemele uus hoone ehitada? Minu teada on see hoone ehitisregistrisse kantud. Kui uus ehitis tuleb sama suur, kas siis tuleb see uuesti kuhugi registrisse kanda? Mis mõõdus võiks olla see suvemaja, et saaks ilma lubadeta uue kergehitise püsti panna, küsib Maalehe lugeja