Hebo Rahman: patt on sellise ilmaga kontoris istuda! Kehtestatagu riiklik aiandusnädal

Käes on kevadine soojalaine. Väljas on 26 kraadi, kontoris niisamuti. Arvutiekraan väreleb silme ees, pea on täiesti tühi. Higi voolab, uudiseid ei ole. Vaatad hetkeks unistavalt aknast välja – seal on olendid, kes on vabad. Pensionärid, koolilapsed, koerad. Ihkad olla üks neist.