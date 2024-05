Ettevõtja Kristjan Kuuse: kas Eesti tööstuspoliitikas on euroreservaadi hõngu?

Meie pikk teekond oma projektini on seni tõestanud vaid ühte: ükskõik kui korralikult sa asja ei tee, tuleb Eesti majandusse investeerijatel läbida korralikud karid, mis võivad lõppeda täieliku kaotusega. Takistusi, mida võib arendusprotsessides Eestis kogeda, on mitmeid ja need lükkavad Eestit tugeva majanduse ning isemajandava riigi rajalt ülalpeetava reservaadi poole. Allpool loetlen neist mõned, mis torkavad eriti silma.